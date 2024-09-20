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Yüksekova'da AJet Uçağı Pistten Çıktı

Yüksekova'da AJet Uçağı Pistten Çıktı
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Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na iniş yapan AJet'e ait uçak, ıslak pist nedeniyle kayarak pistten çıktı. Yolcular ve mürettebat sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

YÜKSEKOVA Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda AJet'e ait yolcular uçağı iniş sırasında pistten çıktı. Ön dikmesi çamura saplanan uçaktaki yolcu ve mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Ankara'dan saat 11.20'de kalkış yapan AJet'ee ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, saat 13.15'te Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Selahattin Eyyübi Havalimanı'na iniş yaptı. Bu sırada havanın yağışlı ve pistin ıslak olması nedeniyle uçak, kayarak pistten çıktı. Yolcuların halen uçakta bulundukları belirtildi.

AJET'TEN AÇIKLAMA

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Esenboğ Havalimanı'ndan saat 11.20'de kalkan VF4316 uçuş kodlu uçağımızın Hakkari Yüksekova Havaalanı'na saat 13.15'te inişi sırasında aşırı yağış nedeniyle ön tekerleği çamura saplanmıştır. Yolcularımızın sağlık durumu iyi. Misafirlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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