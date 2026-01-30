Arazide 60 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi kırsalındaki arazide toplam 60 kilo 400 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova ilçesine bağlı Akpınar köyünün Duranlar mezrası kırsalında uyuşturucu saklandığı yönünde ihbar aldı. İhbar sonrası bölgeye giden ekipler, arazi arama- tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Uyuşturucu arama köpeğinin de kullanıldığı aramada, arazide gizlenmiş 2 çuval dolusu 48 kilo 800 gram skunk ile 11 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirildi. Ele geçirilen toplam 60 kilo 400 gram uyuşturucuya el konulurken, uyuşturucu tacirlerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.