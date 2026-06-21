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Yüksekova'da karla kaplı yollar açılıyor

Yüksekova'da karla kaplı yollar açılıyor
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 bin 500 rakımlı İkiyaka Sat Gölleri bölgesindeki askeri üs yolunu açmak için Özel İdare ekipleri karla mücadele çalışması başlattı. 14 kilometrelik kapalı yolun 7 kilometresi açıldı, kalan kısmın bir haftada temizlenmesi hedefleniyor.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Sat Gölleri bölgesinde bulunan askeri üs bölgesi yolunun açılması için Yüksekova Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan ve ilk karın yağması ile kapanıp, ulaşımı sadece helikopterle sağlanan İkiyaka Sat Gölleri bölgesindeki askeri üs bölgesinin yolunun açılması için yoğun bir çalışma başlatıldı. Kar kalınlığının yer yer 6 metreyi aştığı 3 bin 500 rakımlı bölgede, Yüksekova İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri tarafından çalışmalar güçlükle sürdürülüyor. Toplam 14 kilometrelik bir bölgenin kardan kapalı olduğu, yaklaşık 1 haftadır sürdürülen çalışmalar sonucunda 7 kilometrelik bölümünün açılabildiği kaydedildi. Bölgede bir hafta içerisinde kalan 7 kilometrelik yolun da kardan temizleneceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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