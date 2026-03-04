Haberler

Yüksekova'da 59 kilo 971 gram uyuşturucu ele geçirildi; 3 gözaltı

Güncelleme:
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda toplam 58 kilo 971 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İki ayrı olayda 3 şüpheli gözaltına alındı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği iki ayrı operasyonda toplam 58 kilo 971 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, Yüksekova ilçesine bağlı Gürdalı köyünde oturan S.F. ve G.F.'nin evlerinde uyuşturucu bulunduğu yönünde ihbar alındı. İhbar üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, dedektör köpek eşliğinde arama yaptı. Aramada şeffaf 39 saklama kutusu içerisinde 43 kilo 708 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli G.F. gözaltına alınırken, S.F.'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Öte yandan ilçeye bağlı Sarıtaş köyünün Yemişli mezrasında bir TIR'ın dorsesinde yapılan aramada ise 29 paket halinde 15 kilo 263 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla bağlantılı 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen toplam 58 kilo 971 gram uyuşturucu maddeye el konulurken, şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
