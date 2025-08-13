Yükseköğretimin Geleceği İçin Reformlar, Eşitlik ve Kalite Vurgusu

Üniversite Öğretim Elemanları Dayanışma Derneği (ÜNDER) tarafından "Yükseköğretimin Geleceği: Reformlar, Eşitlik ve Kalite Odaklı Bir Ekosistem" başlıklı çalıştay, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) gerçekleştirildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, KTÜ Koru Otel'de akademisyenler, ÜNDER ve Yükseköğretim Kurulu Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve öğrenci temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen çalıştayda, akademiden yönetime, mali sistemden dijital dönüşüme kadar geniş bir yelpazede sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Çalıştaydaki 8 ana panelde, yükseköğretimin yapısal bütünlüğü, öğretim elemanı yetiştirme süreçleri, akademik atama ve yükseltme kriterlerinin standardizasyonu, akademik ücretlendirme sistemleri, içerik reformu, Avrupa Kredi Transfer Sistemi standardizasyonu ve üniversitelerarası işbirliği konularında görüşler paylaşıldı.

Tartışmalarda, şeffaflık, liyakat, kalite güvencesi ve eş güdüm eksiklikleri konuları öne çıkarken, eğitimde kalitenin artırılması ve sorunların giderilmesi için çeşitli önerilerde bulunuldu.

Çalıştay sonucunda, yükseköğretimde kalite, şeffaflık, sürdürülebilirlik ve işbirliğini esas alan bütüncül bir dönüşümün kaçınılmaz olduğu yönünde mutabakat sağlandı.