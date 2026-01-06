Haberler

Yükseköğretim Kurumlarında Görevli Sağlık Çalışanlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

Yükseköğretim kurumlarına ait birimlerde görevli sağlık çalışanlarına hukuki yardım süreçlerini düzenleyen yönetmelikte, 'sağlık çalışanları' ibaresi 'görevli personel' olarak değiştirildi.

(ANKARA) – Yükseköğretim kurumlarına ait birimlerde görevli sağlık çalışanlarına yönelik hukuki yardım usul ve esaslarını düzenleyen yönetmelikte değişiklik yapıldı, sağlık çalışanları" ibaresi "görevli personel" şeklinde değiştirildi.

6 Ocak 2026 tarihli ve 33129 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarına Ait Birimlerde Görevli Sağlık Çalışanlarına Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile düzenlemenin kapsamı güncellendi.

Buna göre, yönetmeliğin 2'nci maddesinde yer alan "görev yapan sağlık çalışanları" ibaresi "görevli personel" şeklinde değiştirildi. Ayrıca yönetmeliğin 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "sağlık çalışanları" ifadesi de "görevli personel" olarak yeniden düzenlendi.

Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girdi. Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütecek.

Kaynak: ANKA / Güncel
