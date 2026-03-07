Haberler

YÖK Başkanı Özvar'dan Yeşilay Haftası'nda üniversitelerdeki etkinliklere ilişkin paylaşım Açıklaması

Güncelleme:
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Yeşilay Haftası boyunca üniversitelerin bağımlılıkla mücadele konusundaki etkinliklerini vurguladı ve sağlıklı yaşam bilincinin önemine değindi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, 1-7 Mart Yeşilay Haftası'nda üniversitelerdeki etkinliklere ilişkin paylaşımda bulundu.

Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yeşilay Haftası boyunca üniversitelerin, Türkiye'nin dört bir yanında bağımlılıkla mücadele konusunda önemli etkinliklere imza attığını belirtti.

Bilim İletişimi Ofisleri ve akademisyenlerin katkılarıyla düzenlenen Bilim Kafe buluşmaları, söyleşiler ve farkındalık programlarının, gençlerde sağlıklı yaşam bilincini destekleyen önemli bir buluşma zemini olduğunu ifade eden Özvar, şunları kaydetti:

"Yükseköğretim Kurulu olarak başlattığımız 'Yeşil bilekliğini tak, sağlıklı yaşam için farkındalığını göster' çağrısı da kampüslerimizde güçlü bir farkındalık hareketine dönüştü. Bağımlılıklara karşı en güçlü yol, bilinçli bireyler, güçlü bir toplum ve bilimsel rehberliktir. Bu anlayışa katkı sunan tüm üniversitelerimize, hocalarımıza ve gençlerimize teşekkür ediyor, Yeşilay Haftası'nı kutluyorum."

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut
