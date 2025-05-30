Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyesi Dağdeviren'den makalesinin kaldırılmasına ilişkin açıklama Açıklaması

Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metin Dağdeviren, "Son 4 yıldır dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer alan bir akademisyen olarak yaptığım tüm akademik çalışmalarımın olduğu gibi bu çalışmamın da sonuna kadar arkasındayım." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Dağdeviren, yaptığı yazılı açıklamasında, akademide 24. yılını tamamlamak üzere olduğunu, yaklaşık 15 yıl yükseköğretimde farklı idari görevlerde bulunduğunu belirtti.

Bahse konu görevler esnasında devlet ve milletin emanetine en üst düzeyde sahip çıkmaya çalıştığını ifade eden Prof. Dr. Dağdeviren, yürüttüğü idari işlemler nedeniyle incelemeye ile soruşturmaya konu olabilecek bir durum yaşamadığını kaydetti.

Son 5 buçuk yıldır görev yaptığı Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeliğinde de 300 civarında inceleme, soruşturma, araştırma ve denetleme raporu yazdığını belirten Dağdeviren, şunları kaydetti:

"Bu raporları yazarken rapor neticesi birilerinin hoşuna gider mi, gitmez mi, neticeden dosyanın muhatapları sevinir mi, üzülür mü diye hiçbir zaman düşünmedim. Gerekli bilgi ve belgeleri toplayarak objektif bir değerlendirme yaptım ve kanaatimi üst makamlara bildirdim. Bu görevler esnasında akademik çalışmalarımı da aksatmamaya, hocalarım, arkadaşlarım, öğrencilerim ile birlikte düzenli olarak araştırma, yayın faaliyetlerimi sürdürmeye gayret ettim. Bunun neticesinde 200'ün üzerinde akademik çalışma yaptık ve çok şükür ki çalışmalarımız akademik camiada karşılık buldu ve bulmaya da devam ediyor."

"Tüm bu süreçlerin e-posta ortamında kanıtları bulunmaktadır"

Dağdeviren, 2021 yılında üç arkadaşıyla yazdığı ve yayınlayan derginin geri çekildiğini ilan ettiği 685 çalışma arasında yer verilen, "A state-of-the-art survey on spherical fuzzy sets" başlıklı makale ile ilgili bazı platformlarda maksadını aşan, gerçeklikle bağdaşmayan, akademik itibarını hedef alan, hakaret ve iftira içerikli haberler yapıldığını belirtti.

Prof. Dr. Dağdeviren, söz konusu haberlerde akademik yayınıyla ilgisi bulunmayan ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeliği görevi kapsamında hazırlanan bir raporla ilişki kurularak algı oluşturulmaya çalışıldığını, raporda yer alan kanaatlerin de hatalı şekilde yansıtılarak kamuoyunun yanıltıldığını belirtti.

Dağdeviren, bu yaklaşımın kendisini, birlikte çalıştığı akademisyenleri ve 685 makale arasında çalışması bulunan çok sayıda bilim insanını zan altında bıraktığını ifade etti.

Akademik dürüstlük, şeffaflık ve bilimsel etik konusundaki hassasiyetinin kariyeri boyunca temel ilkeleri arasında yer aldığını vurgulayan Dağdeviren, ilgili dergi ve haberlere karşı hukuki haklarını kullanacağını ifade etti.

Haberlere konu makaleyle ilgili sürece değinen Dağdeviren, şunları kaydetti:

"'A state-of-the-art survey on spherical fuzzy sets' başlıklı çalışmamız, başlıktan da anlaşılacağı üzere belirli bir konuda literatürde yapılan çalışmaların özetlendiği bir review çalışması olup, ileri sürülen 'sahtecilik' iddialarının bir review çalışması açısından hiçbir anlamının bulunmadığı açıktır. İlgili çalışmamız 2020 yılında uluslararası bir kongrede (INFUS 2020) sunulmak üzere kör hakemlerden geçerek kabul almış, sonrasında kongre editörleri tarafından kongre özel sayısına seçilmiş ve bahsi geçen dergiye yönlendirilmiştir. İlgili dergide de kör hakem süreçlerinden geçerek yayınlanması dergi misafir editörleri tarafından uygun görülmüştür. Tüm bu süreçlerin e-posta ortamında kanıtları bulunmaktadır."

Çalışmamın sonuna kadar arkasındayım"

Prof. Dr. Dağdeviren, ilgili makalenin yayınlandığı tarihten itibaren diğer araştırmacıların ilgisini çektiğini ve Google Scholar taramasına göre toplamda 26 atıf aldığını belirtti.

Dağdeviren, ilgili derginin başka bir yayınevine geçmesinin ardından, daha önce yayımlanan 685 makalenin geri çekildiğine dair web sayfası üzerinden duyuru yapıldığını belirterek, tüm makaleler için aynı gerekçenin gösterildiğini kaydetti.

Bu durumun hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirten Prof. Dr. Dağdeviren, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İlgili yayınevi veya dergi tarafından tarafımıza özel bir bilgilendirme yapılmadığı gibi ilgili web sayfasında genel açıklamanın dışında makalemizin neden geri çekildiğine ilişkin net bir bilgi de bulunmamaktadır. İlgili makalede sorumlu yazar olan meslektaşımız editöre 28.04.2025 tarihinde bir e-posta yazarak makalemizin neden geri çekildiğini öğrenmeye çalışmış, iddiaları kabul etmediğimizi beyan ederek gerekirse yeniden değerlendirme sürecine alınmasını talep etmiş, ancak şu ana kadar kendisine herhangi bir geri dönüş olmamıştır. Bununla birlikte ilgili derginin web sayfasında 685 makalenin geri çekildiğine ilişkin duyurunun altında yazan yorumlara bakıldığında birçok bilim insanının da süreci haksız bularak tepki gösterdiği görülmektedir. Yayınevinin 685 makalenin geri çekilmesine ilişkin duyurusunda yer alan genel açıklamaları kendi makalemiz açısından hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Son 4 yıldır dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer alan bir akademisyen olarak yaptığım tüm akademik çalışmalarımın olduğu gibi bu çalışmamın da sonuna kadar arkasındayım."