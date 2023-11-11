Yüksek sesli müzik tartışması: 1 ölü (2)
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TUTUKLANDISakarya'nın Adapazarı ilçesinde, aracında yüksek sesle müzik dinlediğini öne sürdüğü Fatih Haymana'yı (34) çıkan tartışmada bıçakla öldüren B.Ü. (17), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
TUTUKLANDI
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, aracında yüksek sesle müzik dinlediğini öne sürdüğü Fatih Haymana'yı (34) çıkan tartışmada bıçakla öldüren B.Ü. (17), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel