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Yüksek nem bunalttı, tatilciler sahilleri doldurdu

Yüksek nem bunalttı, tatilciler sahilleri doldurdu

ANTALYA'da nem oranı yüzde 74'e ulaştı.

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ANTALYA'da nem oranı yüzde 74'e ulaştı. Kentte sıcaktan bunalanlar, sahilleri doldurdu.

Antalya'da, Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, kent merkezinde sabaha karşı hava sıcaklığını 25 derece, deniz suyu sıcaklığını 30 derece ölçtü. Yüzde 74'e ulaşan nem, görüş mesafesini etkiledi. Konyaaltı Sahili'nde de nemin etkisi hissedildi. Normal günlerde rahatlıkla görülebilen Beydağları, sahil bandı ve falezler nem bulutları içinde kayboldu. Seyir terasında duranlar nem nedeniyle kenti izleyemedi. Serinlemek isteyen tatilciler ise sahillere akın etti.


İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Laleli - Güncel

Antalya Güncel Haberler

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