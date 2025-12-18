Haberler

Konya-İstanbul YHT Hattı'nda 13 milyon yolcu seyahat etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın 11 yılda 13 milyon yolcuya ulaştığını açıkladı. 2025 yılında günlük ortalama 4 bin 856 yolcu taşınması öngörülüyor.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya- İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nın 11 yılda 13 milyon yolcuya güvenli ve konforlu ulaşım sunduğunu belirtti. Bakan Uraloğlu, "Konya- İstanbul hattında 2025 yılında günlük ortalama 4 bin 856 kişi YHT ile seyahat ederken, yıl boyunca toplam 1,7 milyon yolcu taşındı" dedi.

Bakan Uraloğlu, Konya- İstanbul YHT Hattı'nın işletmeye alınışının 11'inci yılı nedeniyle açıklamada bulundu. Hattın bugüne kadar 13 milyon yolcuya güvenli ve konforlu ulaşım sunduğunu belirten Uraloğlu, "Anadolu Selçuklu Devleti'nin kadim başkenti Konya ile Osmanlı Devleti'nin kadim başkenti İstanbul'u birbirine bağlayan bu hatta, Konya-Eskişehir bağlantısıyla birlikte toplam 13 milyon 633 bin vatandaşımız seyahat etti" dedi.

GÜNLÜK ORTALAMA 4 BİN 856 YOLCU

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen YHT seferlerinin, her geçen gün artan yolcu ilgisiyle sürdürüldüğünü vurgulayan Uraloğlu, "Bu hatta 18 Nisan 2025 tarihinde 7 bin 321 yolcu ile en yüksek günlük yolcu sayısına ulaşıldı. Konya-İstanbul hattında 2025 yılında günlük ortalama 4 bin 856 kişi YHT ile seyahat ederken, yıl boyunca toplam 1,7 milyon yolcu taşındı. 2024'te ise bu sayı yaklaşık 1,5 milyon olarak gerçekleşti" açıklamasında bulundu.

HERKES İÇİN ERİŞEBİLİR ULAŞIM VİZYONU

YHT setlerinin ekonomi, business, loca ve engelli yolcular için özel bölümler barındırdığını, restoran hizmetiyle birlikte toplam 483 yolcu kapasitesine sahip olduğunu belirten Uraloğlu, "Demir yollarında da herkes için erişilebilir ulaşım vizyonunu titizlikle uyguluyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Hızlı tren hattının Karaman'a kadar uzatılmasıyla birlikte yük taşımacılığında da kalite artışı sağlandığını ifade eden Uraloğlu, "8 Ocak 2022 itibarıyla Ankara-Karaman ve İstanbul-Karaman arasında YHT işletmeciliğine geçildi. Bu hatlarda bugüne kadar 4 milyon 625 bin 118 yolcu seyahat etti" dedi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç direğe ok gibi saplandı! Genç avukat duruşma yolunda feci şekilde can verdi

Genç avukat duruşmaya giderken feci şekilde can verdi
Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...

Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...
Osimhen'in pantolunu olay oldu

Galatasaray'ın yıldızının giyim tarzı olay oldu
Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! Sürekli Güllü şarkıları dinletiliyor

Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! "Son ses Güllü çalıyor"
Araç direğe ok gibi saplandı! Genç avukat duruşma yolunda feci şekilde can verdi

Genç avukat duruşmaya giderken feci şekilde can verdi
Otomobilin yayalara çarptığı faciada kahreden detaylar! Hakan vefat etti, köpeği kayıp

Şişli'deki faciada kahreden detaylar! Hakan vefat etti, köpeği kayıp
Fenerbahçe'den çok konuşulacak Talisca kararı! Tam 10 milyon euro

Fenerbahçe'den çok konuşulacak Talisca kararı
Süper Lig devinden Altay Bayındır bombası

Süper Lig devinden Altay bombası
Evlenme ve din değiştirme iddiaları! Meltem Miraloğlu'ndan açıklama geldi

Evlenip din mi değiştirdi? Meltem Miroğlu ilk kez açıkladı
Fenerbahçe Bakan Tunç ziyareti sonrası resmi siteden açıklama yayımladı

Formadaki tartışılan imza için Fenerbahçe'den açıklama
Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntüleri, TBMM'yi karıştırdı

Özgür Özel'in mezar başındaki skandal görüntüleri, Meclis'i karıştırdı
Aleyna Tilki gözaltında! Avukatından ilk açıklama geldi

Aleyna Tilki gözaltında! Avukatından ilk açıklama geldi
Venezuela Savunma Bakanı: Ülkeyi her ne pahasına olursa olsun koruyacağız

Savaşın eşiğindeki ülkeden kararlı ses: Ne pahasına olursa olsun...
title