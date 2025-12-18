Konya-İstanbul YHT Hattı'nda 13 milyon yolcu seyahat etti

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya- İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nın 11 yılda 13 milyon yolcuya güvenli ve konforlu ulaşım sunduğunu belirtti. Bakan Uraloğlu, "Konya- İstanbul hattında 2025 yılında günlük ortalama 4 bin 856 kişi YHT ile seyahat ederken, yıl boyunca toplam 1,7 milyon yolcu taşındı" dedi.

Bakan Uraloğlu, Konya- İstanbul YHT Hattı'nın işletmeye alınışının 11'inci yılı nedeniyle açıklamada bulundu. Hattın bugüne kadar 13 milyon yolcuya güvenli ve konforlu ulaşım sunduğunu belirten Uraloğlu, "Anadolu Selçuklu Devleti'nin kadim başkenti Konya ile Osmanlı Devleti'nin kadim başkenti İstanbul'u birbirine bağlayan bu hatta, Konya-Eskişehir bağlantısıyla birlikte toplam 13 milyon 633 bin vatandaşımız seyahat etti" dedi.

GÜNLÜK ORTALAMA 4 BİN 856 YOLCU

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen YHT seferlerinin, her geçen gün artan yolcu ilgisiyle sürdürüldüğünü vurgulayan Uraloğlu, "Bu hatta 18 Nisan 2025 tarihinde 7 bin 321 yolcu ile en yüksek günlük yolcu sayısına ulaşıldı. Konya-İstanbul hattında 2025 yılında günlük ortalama 4 bin 856 kişi YHT ile seyahat ederken, yıl boyunca toplam 1,7 milyon yolcu taşındı. 2024'te ise bu sayı yaklaşık 1,5 milyon olarak gerçekleşti" açıklamasında bulundu.

HERKES İÇİN ERİŞEBİLİR ULAŞIM VİZYONU

YHT setlerinin ekonomi, business, loca ve engelli yolcular için özel bölümler barındırdığını, restoran hizmetiyle birlikte toplam 483 yolcu kapasitesine sahip olduğunu belirten Uraloğlu, "Demir yollarında da herkes için erişilebilir ulaşım vizyonunu titizlikle uyguluyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Hızlı tren hattının Karaman'a kadar uzatılmasıyla birlikte yük taşımacılığında da kalite artışı sağlandığını ifade eden Uraloğlu, "8 Ocak 2022 itibarıyla Ankara-Karaman ve İstanbul-Karaman arasında YHT işletmeciliğine geçildi. Bu hatlarda bugüne kadar 4 milyon 625 bin 118 yolcu seyahat etti" dedi.

Haber: ANKARA,