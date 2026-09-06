Bolu'da Yüksek Gerilim Hattındaki Kuş Yangına Neden Oldu

BOLU'da yüksek gerilim hattında akıma kapılan kuşun düştüğü ormanda yangın çıktı. Yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Mudurnu ilçesine bağlı Karataş köyü mevkisinde saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Ormandan yükselen dumanları fark eden köylüler su tankerleriyle ilk müdahaleyi yaptı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve ilçe orman şefliğinden arazözler orman yangınına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangının, ilk belirlemelere göre, yüksek gerilim hattında akıma kapılan kuşun düştüğü alanda başladığı belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı