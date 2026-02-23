Haberler

Manisa'da yüksek gerilim hattına kapılan işçi öldü

Güncelleme:
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kaynak yaptığı sırada yüksek gerilim hattına kapılan 20 yaşındaki İbrahim Taşdelen hayatını kaybetti. Olay, iş yerinin çatı katında gerçekleşti ve Taşdelen'in cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, kaynak yaptığı sırada yüksek gerilim hattına kapılan İbrahim Taşdelen (20) hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00'de Alaşehir–Sarıköy karayolu Üzümlü Kavşağı mevkiinde bulunan yaş sebze meyve işi yapılan bir iş yerinde meydana geldi. İbrahim Taşdelen, iddiaya göre binanın çatı katında kaynak yaparken üzerinden geçen yüksek gerilim hattına yaklaştı. Kafasının akıma kapılması sonucu Taşdelen yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Taşdelen'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Taşdelen'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

