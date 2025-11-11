Yüksek Gerilim Direğinde Mahsur Kalan İşçi Kurtarıldı
Mersin'in Mut ilçesinde, yüksek gerilim hattı çalışması sırasında 25 metre yükseklikte asılı kalan işçi H.M., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, H.M.'ye ilk müdahaleyi yaptı.
MERSİN'in Mut ilçesinde, yüksek gerilim hattı çalışması sırasında 25 metre yükseklikteki direkte mahsur kalan H.M., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Burunköy Mahallesi'nde meydana geldi. Yüksek gerilim hattında çalışma yapan H.M., 25 metre yükseklikteki direkte asılı kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Mut İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, H.M.'yi yaklaşık 40 dakika süren çalışmayla bulunduğu yerden indirdi. Direkte asılı kaldığı süre boyunca panik yaşadığı öğrenilen H.M.'ye ilk müdahale olay yerinde sağlık ekiplerince yapıldı. H.M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Haber: Murat SÖZERİ-Kamera: MUT,(Mersin),