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Yüksek Askeri Şura, 4 Ağustos'ta toplanacak

Yüksek Askeri Şura, 4 Ağustos'ta toplanacak
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Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 4 Ağustos'ta toplanacak. Şura'da terfi ve emeklilik dosyaları ele alınacak.

(ANKARA) - Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 4 Ağustos'ta toplanacak. Şura'da terfi ve emeklilik dosyaları ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak Şura'da, bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar ve kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilecekler belli olacak. Toplantıya Şura üyeleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katılacak.

Şura üyeleri toplantıdan önce Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Daha önce iki kez görev süresi uzatılan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bu sene sona eriyor. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görev süresi ise geçen sene uzatılmıştı. Kadıoğlu'nun görev süresi 2027 yılında dolacak.

Kaynak: ANKA
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