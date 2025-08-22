Yücel Çakmaklı, Vefatının 16. Yılında Anıldı

Filmleriyle Türk sinemasına farklı bir boyut kazandıran ve "milli sinema" akımına öncülük eden yönetmen, yapımcı ve senarist Yücel Çakmaklı, vefatının 16. yılında anılıyor.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Uluslararası Sinema Derneği tarafından Çakmaklı'nın Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Programda konuşan Uluslararası Sinema Derneği Başkanı ve yapımcı, yönetmen Nazif Tunç, Çakmaklı'nın zor zamanlarda Türk sinemasında yepyeni bir yol açtığını söyledi.

Tunç, "Zor zamanda diyorum, neredeyse sinemanın inkarcı, münkir bir sanat olduğu dönemde, sinemayı irfanı, manevi anlamda terbiye etmek, perdeyi hakikati bulma kapısı yapma yolunda büyük mücadeleler verdi." dedi.

Tunç, Çakmaklı'nın samimi duygularla sinemada kendi açtığı yolda tek başına yürüdüğüne dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Allah ona bütün hayal ettiklerini gerçekleştirme fırsatı verdi. Bugün geriye baktığımızda Yücel Çakmaklı, 'Küçük Ağa', '4. Murat', Kanayan Yara Bosna" dahil, 'Birleşen Yollar', 'Zehra', 'Çile', 'Oğlum Osman', 'Kızım Ayşe' gibi daha bir sürü dizi ve filmle o kadar büyük işler yapmış ki Yücel abinin sevap hanesinde dağ gibi duruyorlar."

"İlk defa değerlerimizi cesurca sinemada dile getirdi"

Sinema yazarı İhsan Kabil de Yücel Çakmaklı'nın Türk sinemasında bir çığır açtığının altını çizerek, "Bizim milli değerlerimizi sinemaya taşıdı. İlk defa değerlerimizi cesurca sinemada dile getirdi ve bunu samimiyetle ortaya koydu. Bu çok önemli bir şey. Ruhu şad olsun. Allah rahmet eylesin. İnşallah gençler, onun açtığı yoldan aynı kararlılıkla devam eder." diye konuştu.

Yönetmen ve senarist Mesut Uçakan ise Çakmaklı adına dua ederek, "Yücel Çakmaklı sinemada ilk defa baş aşağı çevrilmiş bir cemiyeti tekrar ayakları üzerine oturtabilmek için çarpıtılmış bir tarihle, çarpılmış bir toplumu tekrar Allah rızasına dönüştürebilmek için mücadele verdi. Açtığı yolda yeni nesillere yeni bir kapı araladı." dedi.