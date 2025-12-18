YTB'de "Vatana Adanmış Bir Ömür: Mustafa Kırımoğlu Vefa" programı yapıldı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) ev sahipliğinde, Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği işbirliğiyle, Kırım Tatar halkının milli lideri Mustafa Kırımoğlu'nun katılımıyla "Vatana Adanmış Bir Ömür: Mustafa Kırımoğlu Vefa ve kitap tanıtım programı" düzenlendi.

YTB'de yapılan programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, YTB Başkanı Abdulhadi Turus, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal, Kırım Tatarlarının Milli Lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve birçok davetli katıldı.

Programda yapılan konuşmalarda Kırım Tatarlarının mücadelesi ele alındı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, Kırım Tatarlarının Milli Lideri Kırımoğlu'nun en önemli özelliklerinden birinin de ölmeye veya öldürülmeye yönelik değil yaşamaya ve yaşatmaya yönelik bir hareket içinde olduğunu belirterek bunun çok önemli bir şey olduğunu söyledi.

Kırımoğlu'nun daha önce yaşadığı hatıralara değinen Çam, özellikle özgürlük, bağımsızlık mücadelesi veren tüm milletlerin Kırımoğlu'nun siyasi hareket metodolojisine ihtiyaç olduğunu söyledi.

YTB Başkanı Turus, Kırım Tatar halkının tarih boyunca sürgünlerle, kimliksizleştirme politikalarıyla ve sistematik baskılarla sınandığını ancak tüm bu ağır imtihanların ortasında güçlü münevverler ve şahsiyetler yetiştirdiğini söyledi.

"En karanlık zamanlarda dahi var olma iradesini diri tutan bu münevverler, Kırım Tatarlarının ve Türk Dünyasının yolunu aydınlatmıştır." diyen Turus, vatanlarından binlerce kilometre uzağa sürgün edilen Kırım Tatarlarının kalbinin her şartta Kırım'da attığını vurguladı.

Kırımoğlu ise, YTB'nin çalışmalarını överek, "Son derece çalışmalarınızdan memnunum. Allah sizden razı olsun." dedi.

1944'teki sürgünde çok sayıda kişiyi kaybettiklerini aktaran Kırımoğlu, 2014'te Kırım'ın Ruslar tarafından tekrar işgal edildiğini hatırlattı.

Kırımoğlu, Kırım Tatarlarının vatanlarını terk etmek zorunda bırakıldıklarını ve dünyanın farklı yerlerine sürgün edildiğini dile getirerek, sürgün edilen halkın milli kimliğini kaybetme riskine değindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye'nin kendilerine desteği için teşekkür eden Kırımoğlu, "Türkiye'nin pozisyonu bizim için çok önemli." ifadesini kullandı.

Programın ardından hazırlanan kitap katılımcılara hediye edildi.