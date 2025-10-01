YTB, 15. kuruluş yıl dönümünü düzenlenen programla kutladı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Ankara'da düzenlenen programla 15. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Başkentte bir otelde düzenlenen programa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Abdullah Eren, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, YTB Başkan Vekili Abdulhadi Turus, kurum çalışanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Turus, programda yaptığı konuşmada, gerek yurt dışında mukim Türk toplumuna, gerek kardeş topluluklara ve gerekse uluslararası öğrencilere yönelik yeni vizyon ve hedeflerin heyecanını taşıdıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve iradeleriyle 2010'da YTB'nin kurulduğunu aktaran Turus, "(YTB) yurt dışında sayıları 7 milyonu aşan Türk toplumunun ihtiyaç ve beklentilerini, köklü medeniyetimizin sahip olduğu sorumluluk anlayışıyla ve daha adil bir dünya tasavvuruyla gönül coğrafyamızdaki kardeş topluluklarımızla kavlimizi, uluslararası sistemin tüm dayatmalarından ari bir fırsat eşitliğini eğitimde de sağlayabilme ve küresel ölçekte markalaştırabilme niyetini önceliklendiren bir anlayışla teşkilatlandırıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Turus, geride bıraktıkları 15 yılda hukuktan ekonomiye, eğitimden kültüre diasporanın ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda sayısız faaliyet yürüttüklerini,1500 proje ve faaliyet aracılığıyla 20 farklı ülkede mukim Türk toplumu mensubuyla buluştuklarını anlattı.

Yurt dışından 15 bini genç, 20 bini çocuk olmak üzere 60 bin kişinin faydalandığı eğitim destekleriyle "önce eğitim" dediklerini aktaran Turus, "Bugün, Yurtdışı Vatandaşlar Burslarımızla 18 ülkede burs imkanından yararlanan gençlerimiz geleceğimizin teminatı, desteklediğimiz 1050 sivil toplum kuruluşu toplumsal altyapımızın temel unsuru, binlerce vatandaşımızın katılımıyla düzenlediğimiz Türkçe çalışmaları ortak kültürümüzün canlı bağıdır." dedi.

İslam düşmanlığı ve ırkçılıkla mücadele edebilmek için hukuk eğitimlerinden saldırı raporlarına, nefret suçlarına maruz kalanların sesi olabilmek için oluşturulan Nefret Suçları ve Ayrımcılıkla Mücadele Portalı (NESAM) gibi platformlardan destek mekanizmalarına kadar pek çok farklı çalışmayla diasporanın yanında olduklarını belirten Turus, buna izin veren sistemin karşısında olduklarını kaydetti.

Turus, 2014'te başlattıkları KATİP programına, 85 farklı ülkeden kamu görevlisi ve akademisyenlerin katıldığını söyledi.

Türkiye Burslarına değinen Turus, bu bursların "dünyanın en kapsamlı burs programı" olarak gösterildiğini belirterek, 2012'de 8 bin olan başvuru sayısının, 2025'te 125 bine ulaştığını aktararak, "Bugüne değin alınan toplamda 1,5 milyonu aşkın başvuru sayısı Türkiye Burslarına olan teveccühü de göstermektedir." diye konuştu.

Turus, 30 farklı ülkede 34 mezun derneğinin olduğunu ve toplamda 180 ülkeden 150 bin mezununun da mezuniyetleri sonrasında hem Türkiye'ye hem de kendi ülkelerine sağladıkları katkılarla, insana olan yatırımın uzun vadede oluşturacağı en somut göstergelerden biri olarak kendilerini gururlandırdıklarını dile getirdi.

Programda, kurum çalışanlarına yönelik yapılan yarışma sonucu açıklandı.

Filistin ve gurbet coğrafyasına dair türkülerin de seslendirildiği programda, YTB'yi tanıtan video izletildi.