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YSK, CHP ve İYİ Parti'nin Hatay ve Ordu'daki yerel seçim itirazlarını görüşecek

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, CHP ve İYİ Parti'nin Hatay ve Ordu'daki yerel seçimlere ilişkin itirazlarının bugün kurul toplantısında görüşüleceğini bildirdi.

Yener, YSK'ye girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CHP'nin Hatay, İYİ Parti'nin ise Ordu seçimleri için "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle yaptığı itiraz başvurularının kurulda görüşülüp görüşülmeyeceğine ilişkin soruya Yener, "Bugün büyük ihtimalle görüşürüz." yanıtını verdi.

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Kaynak: AA / Güncel

YSK Başkanı Ahmet Yener İYİ Parti Hatay Ordu Politika Güncel Haberler

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