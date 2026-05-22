Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin İstinafın Mutlak Butlan Kararına İlişkin Başvurusunu Reddetti

(ANKARA) - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin "mutlak butlan" ve ihtiyati tedbir kararına karşı yaptığı itiraz başvurusunu reddetti.

CHP, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği "mutlak butlan" ve ihtiyati tedbir kararının ardından YSK'ya başvurmuştu.

Parti adına YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu tarafından sunulan dilekçede, kararın "madden ve hukuken uygulanamaz" olduğu ifade edilmişti.

YSK, başvuruyu görüşmek üzere saat 17.30'da toplandı. Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından YSK'nın başvuruyu reddettiği öğrenildi.

