YSK, CHP'nin Kongre Sürecine İtirazını Reddetti

(ANKARA) – Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir, Ataşehir İlçe Seçim Kurullarının CHP'nin başlayan ilçe kongre sürecini durdurmasına ilişkin almış olduğu kararların "tam kanunsuzluk" nedeniyle kaldırıldığını ve kongrelerin kaldığı yerden devamına karar verildiğini açıkladı. Yener, CHP'nin İstanbul İl Yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ilişkin karara yaptığı itirazıın ise reddedildiğini bildirdi.

CHP, Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir ilçe seçim kurullarının, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2 Eylül 2025 tarihli İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin ihtiyati tedbir kararına dayanılarak, bu ilçelerde kongre yapılamayacağı yönündeki kararlarını YSK'ya taşıdı.

YSK, CHP'nin talebini görüşmek üzere saat 14.30'da toplandı. Toplantının ardından YSK Başkanı Ahmet Yener, alınan kararı açıkladı. Yener, şunları söyledi:

"Kurulumuz CHP'nin yapmış olduğu itirazı değerlendirmiştir. Yapılan toplantı sonucunda Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir, Ataşehir İlçe Seçim Kurullarının başlayan kongre sürecini durdurmasına ilişkin almış olduğu kararlar, 'tam kanunsuzluk' nedeniyle kaldırılmış ve kongrelerin kaldığı yerden devamına karar verilmiştir. CHP'nin il yönetimine ilişkin alınan karara yönelik yapmış olduğu itiraz ise kurul toplantısı sonucunda reddedilmiştir."

YSK'nın kısa kararının bugün yazılacağı, gerekçenin ise daha sonra açıklanacağı öğrenildi.

CHP başvuruda ne istemişti?

CHP, başvuru dilekçesinde, partinin İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2 Eylül 2025 tarihli ihtiyati tedbir kararının "hukuken ve fiilen icrası mümkün olmayan bir görev gasbı" olduğunu, bu karara dayanılarak, Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir ilçe seçim kurullarının aldığı kararların da "tam kanunsuzluk" teşkil ettiğini öne sürmüştü.

Partinin dilekçesinde, "YSK tarafından görev gaspının varlığının, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2 Eylül 2025 tarihli ihtiyati tedbir kararının maddi ve hukuki imkansızlık sebebiyle icra edilemeyeceğinin tespit edilmesi; Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir ilçe seçim kurullarının kararlarının tam kanunsuzluk gerekçesiyle kaldırılması" istenmişti.