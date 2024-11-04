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YSK Başkanı Yener ve Üye Ürker, ABD Başkanlık Seçimlerini Gözlemleyecek

YSK Başkanı Yener ve Üye Ürker, ABD Başkanlık Seçimlerini Gözlemleyecek
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener ve YSK Üyesi Ali Ürker, yarın gerçekleştirilecek 60. Amerikan başkanlık seçimlerini yerinde gözlemlemek üzere Washington'a gitti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener ve YSK Üyesi Ali Ürker, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yarın yapılacak 60. başkanlık seçimlerini gözlemleyecek.

Ysk Başkanı Yener ve YSK Üyesi Ürker, yarın yapılacak ABD seçimleri için Washington'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında, Federal Seçim Komisyonunu ziyaret eden YSK heyeti, seçim alanında çalışma gösteren diğer kurumları da ziyaret edecek ve oy verme günü dahil tüm seçim sürecini yerinde gözlemleyecek.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Güncel
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