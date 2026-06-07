Haberler

YSK Başkanı Mutta'dan ara seçimlere ilişkin açıklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YSK Başkanı Serdar Mutta, 6 belde ve 355 mahallede yapılan ara seçimlerde 371 bin 870 seçmenin oy kullandığını ve sürecin sorunsuz tamamlandığını açıkladı.

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Serdar Mutta, 6 beldede gerçekleştirilen belediye başkanlığı/belediye meclis üyeliği ara seçimleri ile 355 mahalledeki muhtarlık ve 37 mahalledeki ihtiyar heyeti ara seçimlerine ilişkin, "Toplam 1164 sandıkta 371 bin 870 kayıtlı seçmen ile oy verme işlemi gerçekleştirilmiştir, seçim takviminde belirlenen saat 17.00 itibarıyla oy verme işlemi ülke genelinde sona ermiştir" dedi.

Ysk Başkanı Serdar Mutta, yaptığı yazılı açıklamada, "Tokat ili Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik beldeleri, Tokat ili Almus ilçesine bağlı Bağtaşı Beldesi, Tokat ili Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu Beldesi, Gümüşhane ili Merkez ilçesine bağlı Tekke Beldesi ve Nevşehir ili Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa Beldesi'nde gerçekleştirilen belediye başkanlığı/belediye meclis üyeliği ara seçimleri ile ülke genelinde 355 mahallede muhtarlık ve 37 mahallede ihtiyar heyeti ara seçimlerinde toplam 1164 sandıkta 371 bin 870 kayıtlı seçmen ile oy verme işlemi gerçekleştirilmiştir, seçim takviminde belirlenen saat 17.00 itibarıyla oy verme işlemi ülke genelinde sona ermiştir" ifadelerini kullandı.

'SEÇİM SORUNSUZ ŞEKİLDE TAMAMLANDI'

YSK tarafından, oy verme süreci boyunca seçimlerin düzen içinde yürütülmesi için gerekli tüm tedbirler alındığını kaydeden Mutta, "Seçim iş ve işlemlerinin genel olarak sorunsuz şekilde tamamlandığı tespit edilmiştir. Oy verme işleminin sona ermesinin ardından sandık kurulları, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sayım ve döküm işlemlerine başlamıştır. Sayım ve döküm işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, sandık sonuç tutanakları sandık kurulu üyeleri tarafından düzenlenerek imza altına alınacaktır. Düzenlenen sandık sonuç tutanaklarına ilişkin veriler, mevzuatta öngörülen usul ve esaslar doğrultusunda seçim bilişim sistemine aktarılacaktır. Demokratik sürece katılım gösteren vatandaşlarımıza, seçim görevlilerine, sandık kurulu üyelerine, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele ve tüm görevlilere teşekkür ederiz. Şahsım ve Yüksek Seçim Kurulu adına sonuçların milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Oy verme işlemi tamamlandı! Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli oluyor

Oy verme işlemi tamamlandı! Sandıklar açılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçelileri kızdıran sözler

Yine Fener'e salladı: Devlet bunun neresinde olacak?
Can Polat cinayetinde 4 tutuklama

Çeşme'deki kanlı pusuda yeni perde: 4 şüpheli cezaevinde
Batmak üzere olan bottaki 48 kişiyi Türkler kurtardı

Ölümün kıyısından dönüş: 48 göçmenin imdadına Türk gemiciler yetişti
Oy vermeye giden Aziz Yıldırım sitem etti: Rezalet ya

Aziz Yıldırım'dan olay tepki: Rezalet ya!
Trump'tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor! Listede Türkiye de var

Trump yeni savaş için düğmeye bastı! Listede Türkiye de var
Abdullah Kiğılı'nın Fenerbahçe seçiminde kime oy verdiği ortaya çıktı

Fenerbahçe seçiminde kime oy verdiği ortaya çıktı

Kolundaki 1 santimetrelik yara kanser çıktı

1 santimlik yara aylarca geçmedi! Hastaneye gidince şoke oldu