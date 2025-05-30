YSK Başkanı Ahmet Yener, Meksika'da Seçim Gözlemciliği Yapacak

YSK Başkanı Ahmet Yener, Meksika'da Seçim Gözlemciliği Yapacak
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Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Meksika'da 1 Haziran 2025 Pazar günü yapılacak yargı organları seçimlerine gözlemci olarak katılıyor. Yener, Meksika Senatosunda Türkiye'nin seçim sistemi hakkında sunum yaptı.

(ANKARA) - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener ile Kurul Üyeleri Ali Ürker ve Serdar Mutta, Meksika'da 1 Haziran 2025 Pazar yapılacak, yargı organlarının üyelerinin halk tarafından belirlenmesine ilişkin seçimlere gözlemci olarak katılmak üzere Meksika'ya gitti. Yener, Meksika Cumhuriyet Senatosunda Türkiye Cumhuriyeti Seçim Sistemi hakkında senato temsilcileri ile milletvekillerine sunum yaptı.

Kuruldan yapılan açıklamaya göre, Ysk Başkanı Ahmet Yener ile Kurul Üyeleri Ali Ürker ve Serdar Mutta; Meksika'da 1 Haziran 2025 Pazar yapılacak, yargı organlarının üyelerinin halk tarafından belirlenmesine ilişkin seçimlere gözlemci olarak katılmak üzere Meksika'ya gitti.

Yener, burada bulunduğu sürede Meksika Cumhuriyet Senatosunda Türkiye Cumhuriyeti Seçim Sistemi hakkında senato temsilcileri ile milletvekillerine sunum yaptı.

Meksika'da, 1 Haziran'da yapılacak seçimle, ülke tarihinde ilk kez yargı organlarının üyeleri doğrudan halk oylamasıyla belirlenecek. Seçimle, Meksika Yüksek Mahkemesinin 9 üyesi, Seçim Mahkemesi Üst Kurulunun 2 üyesi, Seçim Mahkemesi Bölge Kurullarının 15 üyesi, Yargı Disiplin Kurulunun 5 üyesi, 464 bölge mahkemesi yargıcı ile 386 yerel mahkeme yargıcı belirlenecek.

Söz konusu seçimler, Meksika'nın yargı sisteminde demokratikleşme ve şeffaflık adına atılmış "önemli bir adım" olarak değerlendirilirken, seçimlerin organizasyonu Meksika Ulusal Seçim Enstitüsü (INE) tarafından yürütülecek.

Kaynak: ANKA / Güncel
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