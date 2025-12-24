Haberler

Ysk Başkanı Ahmet Yener, Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ı Ziyaret Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, görev süresinin dolması nedeniyle DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ı ziyaret etti.

(ANKARA) - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, görev süresinin dolması sebebiyle DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ı ziyaret etti.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabında YSK Başkanı Ahmet Yener'in görev süresinin dolması dolayısıyla DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ı ziyaret ettiği bildirildi. Paylaşımda, "Nazik ziyareti nedeniyle Ahmet Yener'e teşekkür eder bundan sonraki görevlerinde başarılar dileriz" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar

İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tüm malını TSK'ya bağışlayan öğretmene akılalmaz kötülük

Tüm malını TSK'ya bağışlayan öğretmene akılalmaz kötülük
12 yaşındaki çocuğun tüfekle vurduğu okul müdüründen haber var

12 yaşındaki çocuğun tüfekle vurduğu okul müdüründen haber var
MEB, fenomen öğretmenler için harekete geçti! Ağır cezalar yolda

Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Ağır cezalar yolda
Şehri tedirgin eden görüntü! 6 arkadaş tek tek yere yığıldı

Şehri tedirgin eden görüntü! 6 arkadaş tek tek yere yığıldı
Tüm malını TSK'ya bağışlayan öğretmene akılalmaz kötülük

Tüm malını TSK'ya bağışlayan öğretmene akılalmaz kötülük
Bir dönem herkes adını ezbere biliyordu: Yıllar sonra ilk kez görüntülendi

Nereden nereye! Görenler tanıyamıyor
Beşiktaş'tan savunmaya sürpriz transfer hamlesi

Bir yıldızı daha elden gidiyor! Bu sefer de Beşiktaş'a