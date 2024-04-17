Üye Girişi
Haberler

YSK Başkanı Ahmet Yener, CHP ve İYİ Parti'nin seçim itirazlarını değerlendirecek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, CHP'nin Hatay ve İYİ Parti'nin Ordu seçimleri için yaptığı itirazlara ilişkin, "Bugün muhtemelen görüşülür" dedi.

YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde siyasi partilerin yaptığı itirazları değerlendirmeye devam ediyor. Bugün saat 14.00'da toplanacak kurul, siyasi partilerin yapmış olduğu itirazlarla ilgili kararları verecek.

Ysk Başkanı Ahmet Yener, YSK'ya gelişi sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yener, CHP'nin Hatay ve İYİ Parti'nin Ordu seçimleri için yaptığı itirazlarla ilgili olarak, "Bugün muhtemelen görüşülür" dedi.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: ANKA / Güncel

YSK Başkanı Ahmet Yener İYİ Parti Hatay Ordu Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title