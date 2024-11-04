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YSK Başkanı Ahmet Yener, ABD Başkanlık Seçimleri İçin Washington'a Gitti

YSK Başkanı Ahmet Yener, ABD Başkanlık Seçimleri İçin Washington'a Gitti
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 2024 ABD Başkanlık Seçimleri'ni takip etmek üzere Washington'a ziyarette bulundu. Yener ve heyeti, Federal Seçim Komisyonu ile diğer seçimle ilgili kurumları ziyaret ederek süreci yerinde gözlemleyecekler.

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, yarın yapılacak Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanlık Seçimleri'ni takip etmek üzere ABD'nin başkenti Washington'a gitti.

Ysk Başkanı Ahmet Yener ve Yüksek Seçim Kurulu Üyesi Ali Ürker, 5 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşecek olan Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Seçimleri için Washingtona'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında Federal Seçim Komisyonu'nu ziyaret eden heyet, seçim alanında çalışma gösteren diğer kurumlara da ziyaretler gerçekleştirecek ve oy verme günü dahil tüm seçim sürecini yerinde gözleyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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