YRP Giresun İl Gençlik Kolları Başkanı, kavgaya müdahale ederken öldürüldü
ŞÜPHELİ TUTUKLANDIGiresun'da Yeniden Refah Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı Utku Konak'ın, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken bıçaklanarak hayatını kaybettiği olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli Nurettin Can Talıç (18), tamamlanan sorgu işlemlerinin ardından sevk...
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Giresun'da Yeniden Refah Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı Utku Konak'ın, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken bıçaklanarak hayatını kaybettiği olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli Nurettin Can Talıç (18), tamamlanan sorgu işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı