YRP Giresun İl Gençlik Kolları Başkanı, kavgaya müdahale ederken öldürüldü

GİRESUN'da iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan Yeniden Refah Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı Utku Konak (18), hayatını kaybetti. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Fatih Erbakan da taziye mesajı yayımladı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Aksu Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Tarafları ayırmak isteyen Yeniden Refah Partisi Giresun İl Gençlik Kolları Başkanı ve Giresun Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimarlık Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Utku Konak, grupta bulunan N.T.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Kanla içinde yere yığılan Konak, çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Konak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından şüpheli N.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

FATİH ERBAKAN'DAN TAZİYE MESAJI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Fatih Erbakan ile siyasi partiler taziye mesajı yayımladı. Fatih Erbakan, sanal medya hesabından yayımladığı mesajında "Giresun İl Gençlik Kolları Başkanımız, teşkilatımızın kıymetli evladı Utku Konak'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Utku kardeşimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ataşehir Belediyesi’nde başkanvekili seçimini Murat Güneş kazandı

Ataşehir Belediyesi'nde olaylı seçim! İşte kazanan isim
Generali görevinden eden şov! MSB nedenini iki cümlede özetledi

Generali görevinden eden şov! MSB nedenini iki cümlede özetledi
Dicle Üniversitesi'nin kampüsünde petrol bulundu! 6 sondaj kuyusu açılacak

Türkiye'de bir ilk! Üniversitenin kampüsünde petrol bulundu
Ahıra girmeye çalışan kurt, kangallara yakalanınca bedelini ağır ödedi

Ahıra girmeye çalışan kurt, kangallara yakalanınca olanlar oldu
Ugandalı komutandan akıllara ziyan bir mesaj daha: 5 Türk kadınıyla evlendim

Arsızlıkta sınır tanımıyor: 5 Türk kadınıyla evlendim, kolay bir işti
Saadet lideri Arıkan: Cumhurbaşkanı adayımızı duyunca 86 milyon 'Oh be' diyecek

Saadet lideri Arıkan: Adayımızı duyunca 86 milyon 'Oh be' diyecek
Yeni Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan kimdir?

Emniyet'in bir numarası artık o! Önceki görevi bakın neymiş
Ahıra girmeye çalışan kurt, kangallara yakalanınca bedelini ağır ödedi

Ahıra girmeye çalışan kurt, kangallara yakalanınca olanlar oldu
Eski dostlar düşman oldu: Merih'in gözü Ronaldo'yu bile görmedi

Tutmasalar vuracaktı! Eski dostlar düşman oldu

Mucize kurtuluş! Raylara düşen çocuğunu kucağına aldı, üzerinden vagonlar geçti

Mucize kurtuluş! Baba çocuğunu görünce bir an bile tereddüt etmedi