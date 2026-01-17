Haberler

Terör örgütü YPG/SDG, Fırat Nehri'nin batısındaki Tişrin Barajı'nda işgaline devam ediyor

Terör örgütü YPG/SDG, Fırat Nehri'nin batısındaki unsurlarını çektiğini duyursa da, Münbiç'in güneydoğusundaki Tişrin Barajı'nı işgal etmeye devam ediyor ve Suriye ordusu ile çatışmalar yaşanıyor.

Terör örgütü YPG/SDG, Fırat Nehri'nin batısındaki unsurlarını çekeceğini duyurmasına karşın Münbiç'in güneydoğusundaki Tişrin Barajı'nı işgal etmeyi sürdürüyor.

Terör örgütü, Fırat Nehri'nin batısındaki unsurları doğuya kaydıracağını iddia etse de bazı bölgelerde Suriye güçleriyle terör örgütü mensupları arasında çatışmalar devam ediyor.

Çatışmaların yaşandığı bölgelerden biri de Münbiç'in güneydoğusundaki stratejik öneme sahip Tişrin Barajı çevresinde yaşanıyor.

AA muhabirinin aktardığına göre, bölge için hayati öneme sahip Tişrin Barajı'ndaki terör örgütünün işgali devam ediyor.

Tişrin Barajı'ndaki kontrolü almaya çalışan Suriye ordusuyla terör örgütü mensupları arasında çatışmalar sürüyor.

Suriye ordusu, bu stratejik barajda kontrolü sağlamak için bölgeye takviye kuvvetler gönderiyor.

Terör örgütünün işgalinin devam ettiği Tişrin Barajı, Fırat Nehri üzerinde ve Suriye'nin ikinci büyük hidroelektrik santrali konumunda yer alıyor.

