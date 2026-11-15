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Yozgat Yerköy'de 4 ATM'ye zarar veren şüpheli gözaltına alındı

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Yozgat Yerköy'de 4 ATM'ye zarar veren şüpheli gözaltına alındı
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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde farklı bankalara ait 4 ATM'ye zarar verildiği ihbarı üzerine başlatılan çalışmada şüpheli gözaltına alındı. Güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilen zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde farklı bankalara ait 4 ATM'ye zarar veren şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Haşim Kılıç Mahallesi Belediye Caddesi'nde bulunan farklı bankalara ait 4 ATM'ye zarar verildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda bölgede inceleme yapan ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin kimliğini tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlının, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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