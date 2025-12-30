Haberler

Yozgat Valisi Özkan'dan yeni yıl mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özkan, mesajında, sevinçleri ve üzüntüleriyle bir yılın daha geride bırakıldığını, yeni umutlarla yeni bir yıla girmenin heyecanı ve mutluluğunun yaşandığını ifade etti.

Yeni yılın dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirmesini temenni eden Özkan, tüm dünyada barışın ve huzurun hakim olduğu, ülkeye, millete ve tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini diledi.

Özkan, "Hizmet etmekten onur duyduğum saygıdeğer Yozgatlı hemşerilerimin, şehit yakınları ve gazilerimizin, kamu görevlisi arkadaşlarımın yeni yılını en içten duygularımla kutluyor, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm Yozgatlı hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
Mehmet Akif Ersoy'dan etkin pişmanlık talebi! İfade vermek için adliyeye getirildi

Mehmet Akif Ersoy itirafçı oluyor! Ek ifade için adliyede
Kalbi iki kere durdu! Gökmen Özdenak yoğun bakımda

Kalbi iki kere durdu! Ünlü isimden korkutan haber
Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi
İran'ı ayağa kaldıran dolar krizi! Pezeşkiyan'dan 'Gelin konuşalım' çağrısı

Komşuda büyük kriz! Milyonlar sokağa indi, Cumhurbaşkanı çağrı yaptı
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Galatasaray bombayı patlatıyor! Arda'nın takım arkadaşını da alacaklar

Galatasaray bombayı patlatıyor! Arda'nın takım arkadaşını da alacaklar
İşte 2025'te en çok konuşulan ünlü isimler

İşte 2025'te en çok konuşulan ünlüler