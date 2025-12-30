Yozgat Valisi Özkan'dan yeni yıl mesajı

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özkan, mesajında, sevinçleri ve üzüntüleriyle bir yılın daha geride bırakıldığını, yeni umutlarla yeni bir yıla girmenin heyecanı ve mutluluğunun yaşandığını ifade etti.

Yeni yılın dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirmesini temenni eden Özkan, tüm dünyada barışın ve huzurun hakim olduğu, ülkeye, millete ve tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini diledi.

Özkan, "Hizmet etmekten onur duyduğum saygıdeğer Yozgatlı hemşerilerimin, şehit yakınları ve gazilerimizin, kamu görevlisi arkadaşlarımın yeni yılını en içten duygularımla kutluyor, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm Yozgatlı hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.