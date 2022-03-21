Yozgat'taki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Osman Salman (53) yönetimindeki 58 ABC 798 plakalı otomobil, Cumhuriyet Caddesi'ndeki TOKİ Kavşağında, Mehmet Ali A. idaresindeki 38 LF 388 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Salman ile aynı araçtaki Fatih Yüce (40) ve Doğan Tekgül (26) yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı. Osman Salman yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.