Yozgat'ta bulunan makak maymunu, Ankara'da korumaya alındı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Yozgat'ta bulunan bir makak maymununun sağlığının kontrol edilerek Ankara'ya nakledildiğini açıkladı.
DKMP'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımız tarafından doğada görülerek ekiplerimize bildirilen makak maymunu, bulunduğu alandan alınarak uzman personelimizce sağlık kontrolünden geçirildi. Gerekli kontrollerin ardından Yozgat'tan Ankara'ya nakledilen maymun koruma altına alındı" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı