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Yozgat'ta yoldan çıkan tırın yamaca çarpması sonucu şoför ve babası öldü

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Yozgat'ta yoldan çıkan tırın yamaca çarpması sonucu şoför ve babası öldü

Yozgat'ta virajı alamayarak yoldan çıkan tırın yamaca çarpması sonucu, şoför ve babası yaşamını yitirdi.

Yozgat'ta virajı alamayarak yoldan çıkan tırın yamaca çarpması sonucu, şoför ve babası yaşamını yitirdi.

Yozgat'tan Kastamonu'ya briket taşıyan A.Y. (35) yönetimindeki 37 ACG 847 plakalı tır, Aydıncık ilçesi Danlıdağ Mahallesi, Ağtepe mevkisinde virajı alamayarak yamaca çarptı.

Kazada, şoför ve yanında bulunan babası Y.Y. (60) olay yerinde hayatını kaybetti.

Baba ve oğlun yeni aldıkları tırla ilk yüklerini alarak memleketlerine döndükleri öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kastamonu Yozgat Güncel Haberler

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