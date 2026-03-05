Haberler

Yozgat'ta YEDAM danışanlarının el sanatı eserleri sergilendi

Yozgat'ta YEDAM danışanlarının el sanatı eserleri sergilendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) tarafından hazırlanan el sanatı eserleri, Yeşilay Haftası etkinlikleri çerçevesinde bir alışveriş merkezinde sergilendi. Danışanların farklı tekniklerle hazırladığı yaklaşık 40 eser, vatandaşların beğenisine sunuldu.

Yozgat Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) danışanları tarafından hazırlanan el sanatı eserleri, 1-7 Mart Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında sergilendi.

YEDAM atölyelerinde danışanların filografi, ahşap yakma, resim ve boyama gibi farklı tekniklerle hazırladığı yaklaşık 40 eser, kentteki bir alışveriş merkezinde açılan sergide vatandaşların beğenisine sunuldu.

YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Büşra Karaca, AA muhabirine, etkinliğin Yeşilay'ın kuruluş yıl dönümü kapsamında gerçekleştirildiğini belirterek, "Danışanlarımızın atölyede üretmiş olduğu el emeği ürünleri sergilemek için toplandık. Aslında bu haftanın önemi, bağımlılıkla mücadele noktasında toplumsal farkındalığı artırmak ve sağlıklı yaşamın önemini vurgulamak. Bu etkinlikte aynı zamanda katılımcılara YEDAM hakkında bilgi verdik." dedi.

Etkinliğe katılan Bozok Üniversitesi 2. sınıf öğrencisi Yasin Kaleli, sergideki eserlerin dikkatini çektiğini, kendisinin de böyle çalışmalar yapmak istediğini söyledi.

Üniversite öğrencisi Muhammet Emin Yılmaz da sergideki eserleri beğendiklerini ve Yeşilay hakkında bilgi aldıklarını dile getirdi.

Etkinliğe katılan vatandaşlara Yeşilay gönüllüleri tarafından broşür dağıtılarak, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

???????

Kaynak: AA / Sait Çelik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ı açıkça uyardı: İkazlarda bulunduk, dostluğumuzun önemi bilinmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ı ilk kez açıkça uyardı
ABD Başkanı Trump, İran'ın ardından Küba'nın da 'düşeceğini' iddia etti

Dünyayı bitirmeyi kafasına koymuş: İran'dan sonra o ülke de düşecek
İngiltere, Katar'a 4 Typhoon savaş uçağı daha göndereceğini duyurdu

"Savaşa giriyoruz"un bir diğer yöntemi! Avrupa devi, uçakları gönderdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bodrum FK-Iğdır FK maçında ırkçılık skandalı! Stattan apar topar çıkartıldı

Futbolcuların isteğiyle o taraftara bakın ne yaptılar
Ünlü oyuncu Savaş Satış, aracını bağlatmamak için binlerce liralık ses sistemini çöpe attı

Aracını bağlatmamak için binlerce liralık ses sistemini çöpe attı
Aydın'da indirim izdihamı: Ezilen ve bayılanlar hastaneye kaldırıldı

Fotoğraf her şeyi özetliyor! Kapıların açılmasıyla can pazarı yaşandı
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?

Hamaney'in ölümüyle ilgili "Yok artık" dedirtecek iddia
Bodrum FK-Iğdır FK maçında ırkçılık skandalı! Stattan apar topar çıkartıldı

Futbolcuların isteğiyle o taraftara bakın ne yaptılar
Süper Lig'in en değerli takımı belli oldu: Rakibine dev fark

Ligimizin en değerli takımı açıklandı: Devasa bir fark var
Donald Trump duymasın! İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor

İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor