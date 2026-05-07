Haberler

Köy yolunda bulunan 'Hint şebeği' cinsi maymun koruma altına alındı

Köy yolunda bulunan 'Hint şebeği' cinsi maymun koruma altına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bir grup vatandaş tarafından bulunan 'Hint şebeği' cinsi maymun, jandarma tarafından koruma altına alındı. Yasa dışı olarak beslenmesi ve sahiplenmesi yasak olan maymun, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ilgili kurumlara teslim edildi.

YOZGAT'ın Sarıkaya ilçesinde bulunan Türkiye'de bakılması yasak olan 'Hint şebeği' cinsi maymun, koruma altına alındı.

Karayakup köyü yolu üzerinde vatandaşlar, buldukları maymun için jandarmaya haber verdi. İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, maymunu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim etti. Yapılan incelemelerde maymunun Türkiye'de beslenmesi ve sahiplenmesi yasak olan 'Hint şebeği' cinsi olduğu değerlendirildi. Maymun, merkezde sağlık kontrolünden geçirilip, koruma altına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD'ye en yakın müttefikinden darbe! Dev operasyonu durduran rest

ABD'ye en yakın müttefikinden darbe! Dev operasyonu durduran rest
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul Havalimanı'nda operasyon: 2 İngiliz yolcu yakalandı

İstanbul Havalimanı'nda operasyon! 2 İngiliz yolcu yakalandı
Yıllara meydan okuyor! İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali

Yıllara meydan okuyor! İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali
Fransız yorumcudan İsrail'e kritik uyarı: Türkiye ile uğraşmayın, çok kötü sonuçlanır

Fransız yorumcudan canlı yayına damga vuran Türkiye uyarısı
Yetişkin içerik üreticisinin Beşiktaş ile kıyaslandığı paylaşıma verdiği yanıt olay oldu

Kazancı Süper Lig devi ile kıyaslandı! Verdiği yanıt olay oldu
İstanbul Havalimanı'nda operasyon: 2 İngiliz yolcu yakalandı

İstanbul Havalimanı'nda operasyon! 2 İngiliz yolcu yakalandı
Yapımı 1 ay sürüyor, 20 bin liradan satılıyor

Yapımı 1 ay sürüyor, 20 bin liradan satılıyor
Kağıthane'de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü

Kızına yapılana dayanamayan kayınvalide, damadını öldürdü