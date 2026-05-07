Köy yolunda bulunan 'Hint şebeği' cinsi maymun koruma altına alındı
Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bir grup vatandaş tarafından bulunan 'Hint şebeği' cinsi maymun, jandarma tarafından koruma altına alındı. Yasa dışı olarak beslenmesi ve sahiplenmesi yasak olan maymun, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ilgili kurumlara teslim edildi.
Karayakup köyü yolu üzerinde vatandaşlar, buldukları maymun için jandarmaya haber verdi. İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, maymunu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim etti. Yapılan incelemelerde maymunun Türkiye'de beslenmesi ve sahiplenmesi yasak olan 'Hint şebeği' cinsi olduğu değerlendirildi. Maymun, merkezde sağlık kontrolünden geçirilip, koruma altına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı