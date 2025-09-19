Haberler

Yozgat'ta Yaralı Tilki Tedavi Altına Alındı

Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde yaralı halde bulunan tilki, jandarma ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Tilki, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
