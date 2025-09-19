Yozgat'ta Yaralı Tilki Tedavi Altına Alındı

Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde yaralı halde bulunan tilki tedavi altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Karanlıkdere mevkisinde devriye görevi sırasında yaralı bir tilki buldu.

Jandarma ekipleri, tilkiyi tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Tilki, tedavisinin ardından doğaya salınacak.