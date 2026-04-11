Yozgat'ta yaralı bulunan leylek tedaviye alındı
Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde yaralı bulunan leylek, tedavi edilip doğaya salınacak. Uçamayan leylek, güvenlik güçleri tarafından kurtarılarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde yaralı bulunan leylek, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Baydiğin beldesi mevkisinde uçamayan leyleği fark eden çevredekiler, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, yaralı leyleği alarak tedavi ve bakımı için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.
Leylek, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Kaynak: AA / Sait Çelik