Yozgat'ta Yaralı Leylek Tedavi Altına Alındı

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı leylek tedavi altına alında

İlçeye bağlı Özler köyü mevkisinde arazide yaralı halde uçamayan leyleği gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi

İhbar üzerine bölgeye gelen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, yaralı leyleği alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Leylek, tedavisinin ardından doğaya salınacak.