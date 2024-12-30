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Yozgat'ta Yaralı Kızıl Kuyruklu Şahin Tedavi Altına Alındı

Yozgat'ta Yaralı Kızıl Kuyruklu Şahin Tedavi Altına Alındı
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Yozgat'ta jandarma ekipleri, kırsal alanda yaralı olarak buldukları kızıl kuyruklu şahini tedavi için teslim etti. Şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Yozgat'ta jandarma ekiplerince bulunan yaralı kızıl kuyruklu şahin tedaviye alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Boğazlıyan ilçesinde devriye sırasında kırsal alanda yaralı kızıl kuyruklu şahin gördü.

Ekipler, yaralı şahini alarak tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeline teslim etti.

Şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Kaynak: AA / Bahadır Muhlis Gökgül - Güncel
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