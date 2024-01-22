Yozgat'ta Yaralı Halde Bulunan Şah Kartal Tedavi Altına Alındı
Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan bir kartal, tedavi edilmek üzere Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne götürüldü. Şah kartalın tedavisinin ardından doğaya salınacağı açıklandı.
Yozgat'ta jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan şah kartal tedavi altına alınacak.
Kadışehri ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, Örencik köyü yakınlarında bir kartalın hareketsiz olduğunu fark etti.
Yanına yaklaştıklarında kuşun uçamadığını gören ekiptekiler, hayvanı alarak Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne götürdü.
Şah kartalın tedavisinin ardından doğaya salınacağı bildirildi.