Yozgat'ta Yangın Söndürmeye Çalışan Kadın Yaralandı

Yozgat'ın Çandır ilçesinde, evine doğru ilerleyen yangını söndürmeye çalışan 43 yaşındaki Gülsüm S., yangının kollarını yakması sonucu yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı.

Yozgat'ın Çandır ilçesinde evine doğru ilerleyen ot yangınını söndürmeye çalışan kadın yaralandı.

İlçeye bağlı Adalar mevkisi yakınlarında otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Büyüyen yangının müstakil evine doğru ilerlediğini gören Gülsüm S. (43) söndürmeye çalıştığı ateşin kollarını yakması sonucu yaralandı.

Yaralı kadın 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çandır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çandır Belediyesi itfaiye ekipleri ile vatandaşların müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında yaklaşık 500 dekar arazi zarar gördü.

Kaynak: AA / Kerem Yurdagül
500
