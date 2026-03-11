Haberler

Yozgat'ta okul müdürünü darbeden veli tutuklandı

Güncelleme:
Yozgat'ta Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Fatih Bilir'i darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan veli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Olay, iki öğrencinin tartışması sonucu gelişti.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Fatih Bilir, dün tartışan iki öğrenciyi uyarmış, olayın ardından okula gelen bir öğrencinin ağabeyi, müdürü odasında darbederek kaçmıştı.

Yaralanan Bilir, sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırılmış, şüpheli ise bir süre sonra yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Sait Çelik
