Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Yozgat'ta uyuşturucu satıcılarına operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı, 1235 hap bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yozgat'ta uyuşturucu satıcılarına operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı, 1235 hap bulundu
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 1235 sentetik uyuşturucu hap, uyuşturucu madde ve 960 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1235 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 1235 sentetik uyuşturucu hap, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve 960 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
Bu haber 22 sitede yayınlandı.
İsrail'den gökyüzünde yeni ölüm tehdidi! Makineli tüfekli drone tanıttılar

Bu yeni silah daha çok ölüm demek
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Temizlik görevlisinin ameliyata girdiği iddiasına soruşturma başlatıldı

"Temizlik görevlisi ameliyata girdi" iddiası için düğmeye basıldı
Kar yağışı bastırdı! 2 ilde tatil kararları peş peşe geldi

Kar yağışı bastırdı! 2 ilde tatil kararları peş peşe geldi
COP31 bugün Antalya'da başlıyor! Dünyanın geleceği masaya yatırılacak: İşte ilk günün gündemi

Dünyanın kalbi burada atıyor! İnsanlığın kaderi şekillenecek
Yasemin Sakallıoğlu, eşine söylenenleri duyunca deliye döndü: Hiç canın çekmiyor mu?

Yasemin Sakallıoğlu deliye döndü: Hiç canın çekmiyor mu?
Sarıgül'ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı22

Malum koruma ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı
AK Partili İnan'dan milletin parasına göz dikenlere rest: Demir yumruk gibi çökeceğiz14

Milletin parasına göz dikenlere rest: Demir yumruk gibi çökeceğiz
Vincenzo Italiano'dan taraftarın yüreğine su serpen sözler: Bunu çözeceğiz

Kesin ve net konuşarak taraftarın yüreğine su serpti: Bunu çözeceğiz