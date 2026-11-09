Yozgat'ta uyuşturucu satıcılarına operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı, 1235 hap bulundu

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Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1235 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 1235 sentetik uyuşturucu hap, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve 960 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA