Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda kent merkezinde belirlenen 2 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3 zanlı yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda 2 iklimlendirme sistemi, 3 çuval gübre, 14 sıvı gübre, 31 dikime hazır saksı, 16 kök pet bardağa ekili skunk bitkisi ve 10 gram skunk tohumu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Sait Çelik