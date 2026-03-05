Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 90 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda takibe alınan O.Y. düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şüphelinin üzerinde 90 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Sait Çelik