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Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında

Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında
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Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 50 gram sentetik uyuşturucu ile birlikte 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, bölgede uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğazlıyan'da uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, durdurdukları bir araçta 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan araçtaki zanlılar M.Ç, C.D. ve B.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
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