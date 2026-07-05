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Yozgat'ta uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 3 zanlı gözaltına alındı

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Yozgat'ta jandarma ekipleri, Kırıkkale'den getirilen otomobilde 80 gram sıvı amfetamin, 87 gram bonzai ve uyuşturucu düzeneği ele geçirdi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat'ta jandarma ekipleri, uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 zanlıyı gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale'den Yozgat'a otomobil ile uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüpheli aracı durduran ekipler, aramada 80 gram sıvı amfetamin, 87 gram bonzai ve uyuşturucu kullanma düzeneği ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul
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