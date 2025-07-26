Yozgat'ta Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Belediye Başkanı Musa Sarıaslan Uğurlandı

YOZGAT'ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan, son yolculuğuna uğurlandı.

Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan, yönetimindeki 66 DN 100 plakalı makam aracı ile Kayseri'ye giderken kaza yaptı. Yenifakılı- Kozaklı kara yolu üzerindeki Merdanali köyü mevkiinde Sarıaslan'ın kontrolünden çıkan araç takla attı. Belediye başkanı MHP'li Musa Sarıaslan hayatını kaybederken, yanında bulunan belediye başkan yardımcısı, meclis üyesi Metin Dağ ve esnaf Ahmet Suveren yaralandı.

Sarıaslan için bugün Yenifakılı Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, AK Parti Yozgat Milletvekilleri Süleyman Şahan, Abdülkadir Akgül katıldı. Belediye Başkanı Musa Sarıaslan'ın cenazesi, öğle kılınan cenaze namazından sonra ilçe mezarlığında toprağa verildi.